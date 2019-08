Spatenstich : Neue Halle und mehr Mitarbeiter

Trier-Ehrang Die Trierer Firma BLH Bauelemente investiert 2,5 Millionen Euro und schafft zusätzliche Arbeitsplätze. Zu den Kunden gehören auch die Europäische Zentralbank und die Nato.

Oliver Hennen ist froh, dass der Bau seiner neuen Halle nun begonnen hat. Denn seine Firma, BLH Bauelemente für Lüftungstechnik Hennen, will wachsen. Momentan könne sie es aber nicht, weil der Platz für neue Mitarbeiter fehle, sagt Hennen. In den Bau der 2000 Quadratmeter großen Produktionsstätte investiert die Firma daher 2,5 Millionen Euro und will 14 neue Arbeitsplätze schaffen. Zurzeit sind 104 Menschen im Betrieb angestellt.

Die Firma kaufte das ans ursprüngliche Firmengelände angrenzende Grundstück bereits 2004 von der Stadt Trier ab, so dass für die Erweiterung keine neue Gewerbefläche gesucht werden musste. Denn die seien in der Stadt rar, moniert Herrmann Hennen, der die Firma 1999 gründete, lange Jahre leitete und jetzt als Bauherr des neuen Gebäudes fungiert.

Viele Firmen und Institutionen in der Region setzen auf Lösungen der BLH, darunter auch die Universität Trier und die Bitburger Brauerei. Aber auch überregional und international ist die Firma tätig. Großunternehmen in Luxemburg, die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main und das Nato-Hauptquartier in Brüssel listet die Firma als Referenzen.