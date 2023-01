Keine Evakuierung notwendig : Bombenfund in Trier-Süd: Großvaters Erinnerung hat nicht getrügt

Britische Fünf-Zentner-Bomben werden immer wieder in Trier gefunden. Das in der Saarstraße gefundene Exemplar konnte schnell geborgen werden. Foto: Stadtverwaltung Trier

Trier Der jüngste Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in Trier-Süd ist anders gewesen als vergleichbare Fälle. Nicht nur deshalb, weil Anwohner in ihren Wohnungen bleiben durften.

Der Großvater von Stefan Leyendecker hat richtig gelegen. Dieser hatte davon berichtet, dass es in unmittelbarer Nähe zum Anwesen der Familie in der Saarstraße einen Bombentrichter gegeben habe. Ungefähr an der Stelle, wo sein Enkel Stefan mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gebäude errichten will. „Wir haben deshalb ein Unternehmen damit beauftragt, nach möglichen Blindgängern zu suchen“, sagt Leyendecker im Gespräch mit dem TV.

Suche nicht vorgeschrieben

Bei öffentlichen Vorhaben ist es üblich, dass Flächen auf Blindgänger untersucht werden, ehe Baugruben ausgehoben werden. Dass private Bauherren auf eigene Kosten nach Munition aus dem Krieg suchen lassen, ist wohl eher nicht der Regelfall. Denn in Rheinland-Pfalz ist es Bauherren selbst überlassen, ob sie den Baugrund auf Blindgänger absuchen lassen oder nicht. Deshalb ist es meist so, dass erst gebaggert und dann der Kampfmittelräumdienst alarmiert wird. Im aktuellen Fall ist es anders gewesen.

Die Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens entdecken bei ihrer Arbeit am Dienstagvormittag in rund fünf Metern Tiefe einen Sprengkörper. Vertreter der Stadtverwaltung, der Feuerwehr oder der Polizei eilen herbei. Wenig später kommt ein Trupp des Kampfmittelräumdienstes des Landes Rheinland-Pfalz (KMRD) an. Von deren Einschätzung hängt es ab, wie es weitergeht.

Blindgänger ist 500-Pfund-Bombe

Bei der Stadtverwaltung wird zur gleichen Zeit schon einmal darüber nachgedacht, was zu tun ist, wenn entschärft werden muss. Darin hat man schon Routine, da in unschöner Regelmäßigkeit Blindgänger im Stadtgebiet gefunden werden.

Das ging schnell. Nach kurzer Zeit landet der jüngste Fund eines Blindgängers auf der Ladefläche eines LKW des Kampfmittelräumdiensts. Foto: TV/Harald Jansen

Die Entschärfer identifizieren die Bombe sehr schnell als 500 Pfund schwere englische Fliegerbombe. Das bedeutet, dass im Fall einer Entschärfung vor Ort vermutlich ein Bereich von 500 Metern rund um die Fundstelle geräumt werden muss. Dieser Bereich hätte sich ungefähr zwischen dem Thermenmuseum am Viehmarkt im Norden und dem Bahnhof Trier-Süd erstreckt.

In diesem Bereich der Stadt leben rund 6000 Menschen. Zudem hätten zwei Hauptverkehrsstrecken gesperrt werden müssen. Zum Vergleich: Bei den Bombenfunden am Stadttheater (August 2022), unweit des Mattheiser Weihers (August 2020) und auf dem Sportplatz Euren (Juli 2019) mussten jeweils etwas mehr als 2000 Menschen zeitweise ihre Häuser verlassen.

Die Anwohner im Süden der Stadt sowie im Bereich des Viehmarkts dürften vom neuerlichen Bombenfund allenfalls aus den Medien erfahren. Denn eine Entschärfung des Blindgängers ist beim neuesten Fund nicht notwendig. Der Betrieb in einem angrenzenden Bio-Supermarkt und in der Bastelstube laufen normal weiter. Die meisten Nutzer des Parkplatzes werden gar nicht bemerkt haben, dass in Sichtweite eine Bombe geborgen wird.

Zünder bleibt vermisst