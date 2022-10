Verkehr : Hier steht die Polizei: Neue Blitzer-Standorte für die nächsten Tage

Service Trier Jede Woche gibt es neue Standorte für die Blitzer im Raum Trier, Bitburg, Wittlich und Vulkaneifel. Wir verraten, wo die Polizei die nächsten Geschwindigkeitsmessungen angekündigt hat.

Wo stehen diese Woche im Raum Trier die Blitzer?

An folgenden Standorten messen Polizei und Ordnungsamt in den nächsten Tagen die Geschwindigkeit.

Wo stehen die Ampelblitzer in Trier?

Die erste stationäre Messsäule zur Rotlichtüberwachung wurde Ende Mai 2021 an der Ecke Martinsufer(B49)/Ausoniusstraße installiert. Anfang Juni folgte eine weitere an der Kreuzung Wasserweg/Schöndorfer Straße (aus Richtung Kürenz kommend). Seit dem Ende Juni 2021 steht die dritte in der Trierer Südallee, Höhe Hindenburg-/Kaiserstraße. Die vierte Messsäule wurde im Juli 2021 am Pacelliufer an der Einmündung Hohenzollernstraße (Fahrtrichtung Konz) installiert. Anfang August folgte der fünfte Ampelblitzer an der Kreuzung zwischen der Luxemburger Straße/Niederkircher Straße.