Verkehr : Rotlicht-Blitzer in Trier – Land genehmigt auch Tempomessung

Die Kreuzung am Martinskloster ist ein Unfallschwerpunkt in Trier, an dem demnächst Rotlicht- und Temposünder gleichermaßen geblitzt werden könnten. Foto: Rainer Neubert

Trier Schon bald könnten die neuen Blitzgeräte an Ampeln auch Temposünder zur Kasse bitten. Die Trierer Stadtverwaltung muss dafür nur noch eine kleine Hürde nehmen.

Wie oft Autofahrer in Trier bei Rotlicht über Kreuzungen fahren, hat bereits die erste Woche gezeigt, in der die neuen Ampelblitzgeräte scharf geschaltet waren. An der stark befahrenen Kreuzung Katharinenufer/Ausoniusstraße/Martinsufer wurden 62 Rotlicht-Fahrer geblitzt. Insgesamt erfassten die drei Geräte 80 Verstöße innerhalb von sieben Tagen. Geschwindigkeitsverstöße werden noch nicht geahndet, doch das könnte sich schon bald ändern.

Mit den wechselweise in sechs fest installierte Messsäulen montierten Geräten ist es problemlos möglich, nicht nur Rotlichtverstöße zu dokumentieren. Ohne größeren technischen Aufwand sind auch Geschwindigkeitsmessungen möglich. Deshalb hat die Stadt Trier bereits im Mai beim Land angefragt, ob sie auch diese polizeiliche Hoheitsaufgabe übernehmen kann. Nun ist die Antwort da. „Das Innenministerium hat der Geschwindigkeitsüberwachung durch die Messanlagen der Rotlichtüberwachung in der Stadt Trier zugestimmt“, hat ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds geantwortet. „Die Zustimmung umfasst den Einsatz von maximal drei Geräten, die abwechselnd in den Gerätehülsen der Messsäulen eingesetzt werden können.“

Info Tempokontrollen in der Stadt und auf dem Land Die mobilen Tempokontrollen innerhalb Triers hat 2017 die Stadtverwaltung übernommen. Nun hat das Innenministerium die Erlaubnis erteilt, auch die drei stationär installierten Geräte dafür zu nutzen, die bislang nur Rotlichtverstöße dokumentiert haben. Das Ordnungsamt Trier hat im Stadtgebiet im ersten Quartal 2020 rund 9000 Verwarnungen und Bußgelder nach Tempoüberschreitungen verhängt, die per Blitzer gemessen wurden. Außerhalb von Trier ist die Polizei weiterhin für die Geschwindigkeitsmessungen zuständig. Das Polizeipräsidium Trier hat dafür derzeit 17 Geräte im Einsatz. Davon sind zwei sogenannte semi-mobile Blitzer, die fest auf Anhängern montiert sind. Vier Anlagen sind mobile Geräte, die auf Stativen oder auch hinter der Heckscheibe eines Einsatzwagens aufgestellt werden können. Außerdem verfügt das Polizeipräsidium über elf Hand-Lasermessgeräte. Im Jahr 2020 waren diese Geschwindigkeitsmessgeräte insgesamt mehr als 21 000 Stunden im Einsatz – was 875 Einsatztagen entspricht.

Das Innenministerium folge der Einschätzung, dass die ausgewählten Messstandorte Kreuzungsbereiche an stark befahrenen Hauptverkehrsachsen darstellen. „Nach den Ergebnissen der lokalen Unfallkommission liegen die Unfallschwerpunkte in Trier fast ausschließlich in diesen Bereichen.“ Die Unfallursachen seien vielschichtig. Eine Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus auch durch Messungen in Kreuzungsbereichen, an denen mobile Messungen nicht möglich sind, könne entscheidend dazu beitragen, das allgemeine Gefahrenpotenzial im Straßenverkehr zu reduzieren.

Sofort scharf gestellt wird die stationäre Tempomessung allerdings nicht. „Es ist noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, ob, wann und wie die Stadtverwaltung diese Möglichkeit auch wahrnehmen wird“, sagt Rathaussprecher Michael Schmitz. „Das zuständige Ordnungsamt wird nach der Klarstellung aus Mainz dem Stadtvorstand eine Entscheidungsgrundlage erarbeiten.“ Die derzeit vertretungsweise als Ordnungsdezernentin agierende Bürgermeisterin Elvira Garbes werde auch den zuständigen Dezernatsausschuss III zeitnah über den jeweiligen Sachstand informieren.

Lesen Sie auch Bußgeld und Führerschein weg : Eine Woche Ampelblitzer - So oft wurden Rotlichtsünder erwischt

Der technische Aufwand, die Ampelblitzer auch zu Geschwindigkeitskontrollen zu nutzen, ist nach Aussage der Stadt überschaubar. Denn die 71 000 Euro teuren Kameras sind identisch mit denen der mobilen Geschwindigkeitskontrollen. „Ob und wie viel zusätzliches Personal nötig wäre, um mit den Geräten auch Geschwindigkeitskontrollen zu machen, ist noch nicht ermittelt worden“, sagt Schmitz. „Das hängt auch von den Fallzahlen ab.“