Strafe für Rotlicht-Sünder : Neuer Blitzer in Trier! - Alle Infos, wo die Blitzer in der Stadt stehen und wie hoch die Strafen sind (Fotos/Grafik)

Neuer Blitzer in Trier! - Alle Infos, wo die Blitzer in der Stadt stehen und wie hoch die Strafen sind (Fotos/Grafik)

Service Trier Die Stadt ist seit dem gestrigen Montag um einen Ampelblitzer reicher: Die Säule wurde an der Kreuzung Wasserweg/Schöndorfer Straße in Trier Nord aufgestellt. Hier gibt es die wichtigsten Fragen&Antworten zu den Ampelblitzern auf einen Blick, dazu Fotos und eine Grafik:

Wo kommen die Blitzer hin?

Die erste stationäre Messsäule zur Rotlichtüberwachung wurde Ende Mai an der Ecke Martinsufer(B49)/Ausoniusstraße installiert. Anfang dieser Woche folgte eine weitere an der Kreuzung Wasserweg/Schöndorfer Straße (aus Richtung Kürenz kommend). Weitere vier Säulen kommen in diesem Jahr an folgenden Standorten hinzu: Pacelliufer (stadteinwärts, Abzweigung B 268), Pacelliufer (Einmündung Hohenzollernstraße, Fahrtrichtung Konz), Kaiserstraße (Einmündung Hindenburgstraße) und Zurmaiener Straße (Einmündung Zeughausstraße, Fahrtrichtung Kaiser-Wilhelm-Brücke).