Verkehr : Achtung Autofahrer! Hier wird ab 18. Januar in der Region Trier geblitzt

Trier/Schweich/Bernkastel-Kues An den folgenden Standorten misst die Polizei in der 2. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Am Montag, 18. Januar, auf der B 53 bei Bernkastel-Wehlen, der B 51 bei Stadtkyll, der A1 bei Schweich und der B 51 bei Welschbillig.

Am Dienstag, 19. Januar, an der A 602, Trier, der B 51 Bitburg; Morbach-Gutenthal der B 419 bei Oberbillig und der B 327 Alsdorf

Am Mittwoch, 20. Januar, auf der B 41 bei Idar-Oberstein, der L 1 bei Bollendorf, der B 51 bei Aach, der B 410, Fuchswiese der B 421, Dreis-Brück sowie an der A 60 bei Weinsfeld.

Am Donnerstag, 21. Januar: auf der L 348, Fohren-Linden, der B 51, Olzheim, der A 1, Schweich, der A 60, Weinsheim und der L 55, Wittlich-Bombogen.

Am Freitag, 22. Januar an der L 151, Kenner Sang, der B 53, Traben-Trarbach, der B 51, Welschbillig, der B 52, Trier, der L 145, Kenn und am Sonntag, 24. Januar, auf der B 257, Parkplatz Messerich.