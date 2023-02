Blitzerbilanz für Trier : Mit Tempo 130 durch Trier und bei Rot über die Ampel: So viele Verkehrssünder wurden voriges Jahr erwischt

Rotlichtverstöße wie hier am Stadtbad sind an der Tagesordnung in Trier. Monatlich mehr als 200 Verstöße werden an stationärer Blitzersäulen registriert. Foto: Roland Morgen

Trier Auch von Ampelblitzern lassen sich Raser offensichtlich nicht beeindrucken. Das ist eine Erkenntnis aus den Zahlen, die die Stadtverwaltung Trier zu mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessungen vorgelegt hat. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer war mit Autobahngeschwindigkeit unterwegs.

Seitenweise Zahlen hat das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Trier zusammengefasst. Sie geben einen Überblick darüber, wie oft in Trier geblitzt oder wie oft Verkehrsteilnehmer bei Rot über die Ampel fahren. Was auffällt: Nahezu in jedem Monat wird ein Verkehrsteilnehmer erwischt, der mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gefahren ist.

Der Spitzenreiter bei den mobilen Messungen ist ein Fahrer oder eine Fahrerin. Er oder sie ist im Juli 2022 mit 137 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Bei den stationären Ampelblitzern, wo man jederzeit mit einer Messung rechnen muss, war der Spitzenreiter – ebenfalls im Juli 2022 – mit 125 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs. Auch Tempo 30 wird nicht immer eingehalten. Der Rekord von 126 Kilometern pro Stunde aus dem April 2020 ist zwar bisher nicht übertroffen worden. Der mit Tempo 74 geblitzte Verkehrsteilnehmer im November 2022 dürfte jedoch ebenfalls in Erklärungsnöte gekommen sein.

Die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Nicht unbedingt aufgrund von Messfehlern. Es ist vielmehr so, dass die Zahl der Säulen mit Rotlichtblitzern in Trier kontinuierlich gewachsen ist, in die abwechselnd Messgeräte eingebaut werden. Weitere Standorte sind in der Planung. Zudem waren aufgrund eines Unfalls nicht immer gleich viele Messgeräte im Einsatz. Ebenfalls zu bedenken ist, dass bei den unterschiedlichen Standorten auch unterschiedlich oft Verkehrsteilnehmer auffallen. Am Kontrollpunkt Luxemburger Straße vielen 2020 besonders viele Verkehrsteilnehmer auf, die zu schnell fuhren. Bei den Rotlichtverstößen vorne lag damals die Messstelle Pacelliufer Süd (stadteinwärts, Abzweigung B 268).

Dürfen Luxemburger in Trier ungestraft zu schnell fahren?

Stichwort Rotlicht: Es ist inzwischen keine Seltenheit, dass 300 und mehr Verkehrsteilnehmer pro Monat geblitzt werden, da sie bei Rot über eine Ampel fahren. Im Durchschnitt sind es rund 200. Jeweils rund 50 Mal im Monat war die Ampel länger als eine Sekunde Rot. Dann spricht man von einem qualifizierten Rotlichtverstoß. Der kostet 200 Euro und bedeutet zwei Punkte in Flensburg. Hinzu kommt ein Monat Fahrverbot.

Doch nicht jedes Rotlichtvergehen oder jede Tempoüberschreitung hat solch drastische Folgen. Mehrere tausend Fälle jährlich haben nach Auskunft des Ordnungsamts gar keine Konsequenzen. Im vergangenen Jahr ließ sich rund 1200 Mal der Fahrer nicht eindeutig feststellen. Rund 1000 Mal wurden die Verfahren eingestellt, da der Wohnsitz des Fahrers nicht in Deutschland liegt. Woran das liegt? Es gibt eine Bagatellgrenze von 70 Euro. Bedeutet, dass man als Luxemburger in Trier nicht zahlen muss, wenn man in der Luxemburger Straße mit Tempo 65 statt der erlaubten 50 geblitzt wird. Denn der deutsche Bußgeldkatalog sieht eine Strafe in Höhe von 68,50 Euro vor.

All diese Einzelposten summieren sich zu einem Gesamtbild. Danach lässt sich sagen, dass die Verkehrsteilnehmer in Trier heute disziplinierter unterwegs sind als früher. 2016 ist die Stadt Trier bei der Kontrolle der Geschwindigkeit selbst aktiv geworden. Damals lag die sogenannte Beanstandungssquote bei rund zehn Prozent. Jeder zehnte gemessene Fahrer war also zu schnell unterwegs mit seinem Wagen oder seinem LKW. Inzwischen ist die Beanstandungsquote auf etwas mehr als fünf Prozent gesunken.

Blitzersäulen in Trier rund um die Uhr im Einsatz

Es gibt jedoch weitere Zahlen, die nicht so positiv aussehen. Knapp 57.000 Verkehrsteilnehmer sind bei Kontrollen im vergangenen Jahr aufgefallen. Das ist deutlich mehr als in den beiden Coronajahren 2020 und 2021. Der Wert liegt jedoch auch über der Zahl von 2019, als 44.000 Fahrer auffielen.

Woran der Anstieg liegt, ist leicht zu erklären. Die mobilen städtischen Blitzergeräte waren zwar 2022 viel seltener im Einsatz als in den Vorjahren. Und die städtischen Mitarbeiter sind auch „nur“ von Montag bis Samstag im Dienst. Die Kameras in den Blitzersäulen kennen hingegen keinen Dienstschluss und blitzen auch am Wochenende und in der dunkelsten Nacht.