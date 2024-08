Mehr Knöllchen zu erwarten Blitzermarathon in Rheinland-Pfalz: Wann, wo und warum gibt es mehr Kontrollen?

In den meisten Bundesländern kontrolliert die Polizei jetzt verstärkt den Verkehr. Am Montag, den 5. August, hat ein neuer Blitzermarathon begonnen. Er soll noch bis zum 11. August andauern. Auch in Rheinland-Pfalz müssen die Verkehrsteilnehmer mit mehr Kontrollen rechnen. Laut Informationen des ADAC nehmen alle Bundesländer bis auf das Saarland, Bayern und Bremen an der Aktionswoche teil.