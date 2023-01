Straßenkampf Kolumne : Ärger mit verstopften Straßen – So verhalten sich Autofahrer bei blockierten Kreuzungen richtig

Foto: Roland Morgen

Ist viel Verkehr, sind Kreuzungen oft blockiert. Das wiederum führt zu Rückstaus. Doch was sollte man dann tun?

In Trier ist es an vielen Stellen zu eng. Vor allem in Stoßzeiten bekommen die Autofahrer das zu spüren. Wird dann noch eine Spur zusätzlich gesperrt, kommt der Verkehr manchmal komplett zum Erliegen. Doch muss das sein? Liegt das nicht manchmal auch am übergroßen Ego oder der Kurzsichtigkeit der Autofahrer?

In manchen Situationen ist das gewiss der Fall – zum Beispiel kürzlich, als abschnittsweise eine Spur in der Kaiserstraße dicht war. Der Verkehr staute sich zurück. Auch die Ampelkreuzung an der Weberbach war betroffen. Doch, was machen einige geniale Automobilisten? Statt bei Grün vorausschauend zu fahren und sich die Verkehrssituation genau anzusehen, lassen sie ihr Auto weiterrollen. Nachher stehen sie dann mitten auf der Kreuzung und blockieren den Verkehr. Die Linksabbieger von der Südallee kommen nicht in die Weberbach und der Rattenschwanz zieht sich weiter ... Genau diese Situationen sind es, in denen der geneigte Beobachter fleht: „Herr, schmeiß‘ Hirn vom Himmel!“

Doch das passiert nicht nur bei Sperrungen, sondern auch im Verkehrsalltag. An der Zufahrt zur Kaiser-Wilhelm-Brücke von der „Bitburger“ gehören solche Situationen zum ganz normalen Wahnsinn. Sobald die Ampel grün ist, scheint das Gehirn einiger auszuschalten. Ohne Rücksicht auf Verluste fahren sie mitten auf die Kreuzung. So werden wiederum alle Linksabbieger blockiert, die von der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Trier-West oder nach Pallien, Biewer, Pfalzel und Ehrang wollen. Im schlimmsten Fall wirkt sich die Blockade sogar auf die Verkehrssituation auf die ohnehin überfüllten Uferstraßen auf der Ostseite der Mosel aus, weil sich der Verkehr über die ganze Brücke zurückstaut.

Dabei sind sich die Juristen einig: „Grünes Licht an der Ampel heißt nicht automatisch freie Fahrt“, heißt es beim ADAC. Autofahrer sollten nur dann in eine Kreuzung einfahren, wenn sie sie auch während der Grünphase wieder verlassen können. Paragraf 11 der Straßenverkehrsordnung (STVO) besagt: „Stockt der Verkehr, darf trotz Vorfahrt oder grünem Lichtzeichen nicht in die Kreuzung oder Einmündung eingefahren werden, wenn auf ihr gewartet werden müsste.“