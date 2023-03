Schülerfirma aus Trier Wo Meeresschildkröte auf Porta Nigra trifft

Aktuell kann man die Flasche nur online bestellen, per Mail an ­blueoceanbottle@gmail.com oder über die Instagram-Seite des Schüler-Unternehmens unter #blueoceanbottle, in Kürze soll auch der neue Internetauftritt an den Start gehen. Die Versandkosten sind im Endpreis von 15 Euro schon enthalten. Nach mehreren Monaten Erfahrung als Unternehmer finden die Schüler immer mehr Spaß an der Geschäftsidee. Sie hoffen zudem, dass sie beim Landeswettbewerb im Juni eine vordere Platzierung erreichen können - und es vielleicht sogar wie eines ihrer Vorgänger-Unternehmen zum Bundeswettbewerb in Berlin schaffen. Neben der Präsentation des Produkts muss für den Landesentscheid auch ein detaillierter Geschäftsbericht eingereicht werden. Und das alles erledigen die Zwölftklässler in ihrer Freizeit.