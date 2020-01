Konzert : Bluesaorsch in der Karlsmühle in Mertesdorf

Bluesaorsch in der Karlsmühle in Mertesdorf

Mertesdorf „Real Music for Real People“ – das ist das Motto der Band Bluesaorsch. Authentische Musik der 60er und 70er Jahre stehen auf dem Program, sowohl aus dem Genre Classic Rock, dem Beat als auch dem R&B.

Am Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr, ist die Band in der Karlsmühle in Mertesdorf zu Gast. Der Eintritt ist frei.