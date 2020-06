Natur : Blütentraum seit 40 Jahren

Rosenstrauch von Günter Jakobs, Gutweiler Foto: TV/Michaela Hellmann

Gutweiler (hmi) Schätzungsweise 15 Meter hoch ist der Rosenstrauch im Garten von Veronika und Günter Jakobs. Rund 40 Jahre, so schätzt das Ehepaar, steht er in ihrem Garten in Gutweiler. Hunderte zartrosa Blüten tragen die Ranken, die mit den Jahren am Stamm einer Kiefer hochgeklettert sind.

Rosenstrauch von Günter Jakobs, Gutweiler Foto: TV/Michaela Hellmann