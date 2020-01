Aktion : Blut- und Stammzellspender gesucht

Schweich/Welschbillig Jeden Tag werden in Deutschland 15 000 Blutspenden gebraucht: Meistens sind es Krebspatienten, die diese Transfusionen bekommen. Deshalb starten die DRK-Ortsvereine im Kreis Trier-Saarburg und die Stefan-Morsch-Stiftung (Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke) regelmäßig den Aufruf: „2xHelfen!

„Auf diesem Weg wollen wir weitermachen und mehr Menschen vor dem Tod bewahren“, so die Stefan-Morsch-Stiftung und der DRK Blutspendedienst West. Am Freitag, 10. Januar, 17 bis 20.30 Uhr, in Welschbillig (in der Kultur- und Marktscheune, Burgstr. 1) und am Mittwoch, 22. Januar, 16 bis 20.30 Uhr, in Schweich (Bürgerzentrum, Stefan-Andres-Straße 1b) gibt es wieder die Gelegenheit zur Blutspende und zur Registrierung als Stammzellspender.