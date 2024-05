Mutmaßlicher Täter psychisch krank Familiendrama in Zemmer: Erste Details zur Bluttat

Der gewaltsame Tod eines 60-Jährigen lässt die Menschen in Zemmer nicht zur Ruhe kommen. Gerüchte machen die Runde, werden aufgesaugt und weiterverbreitet. Zu der blutigen Tat am Pfingstsonntag sei es während eines Familienstreites gekommen, heißt es im Ort. Der 32-jährige Täter habe sein Opfer mit einem Messer angegriffen. Eine andere Person sei dagegen nur leicht verletzt worden. Diese Informationen gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt, die noch am selben Tag veröffentlicht wurde (der TV berichtete). Doch das, so stellt sich inzwischen heraus, stimmt so nicht.