Landesweiter Vorreiter Warum sich eine Trierer Schule Klos mit Duschfunktion leisten kann (Fotos)

Nico Schweizer (26) und David Mayer (24) wollen Maschinenbau-Techniker werden. Sie stehen mit einem Tablet-Computer vor einer automatischen Fräse. Ihr Abschlussprojekt: Sie programmieren einen Roboter, der die Fräse be- und entladen soll. Und das tun sie in einer Siemens-Umgebung. Damit sind sie ganz nah dran an der Praxis von Industriebetrieben, obwohl sie gerade in einem Klassenraum stehen. Der ist im Balthasar-Neumann-Technikum (BNT/Technisches Gymnasium und Fachschule für Technik) in der Paulinstraße in Trier-Nord. Und die verfügt über modernste Technik.