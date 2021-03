Nachruf : Ein prägender Architekt für die Stadt Trier

Trier Bodo Engel ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Am 1. November 1931 in Straelen in Nordrhein-Westfalen geboren, kam Bodo Engel in den frühen Nachkriegsjahren mit seinen Eltern in die Region, wo die Familie zuerst in Wittlich, später und bis heute in Trier eine neue Heimat fand. Nach seinem Studium an der damaligen Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen Trier (heute Hochschule Trier) gründete er 1960 sein Büro in Trier.