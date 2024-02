Firmenpleite Body Shop auch in Deutschland insolvent – Ist die Filiale in Trier betroffen?

Trier · Nach Bekanntwerden der Pleite im Vereinigten Königreich hat nun auch die The Body Shop Germany GmbH Insolvenz angemeldet. Doch ist schon klar, was das für die einzige Filiale in der Region bedeutet?

15.02.2024 , 17:21 Uhr

Body Shop hat jetzt auch in Deutschland Insolvenz angemeldet. Foto: dpa/epa Kiyoshi Ota

Von Christian Kremer und dpa

Der Kosmetikhändler Body Shop hat auch für seinen Ableger in Deutschland Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen The Body Shop Germany GmbH reichte am Mittwoch,14. Februar, beim Amtsgericht Düsseldorf einen entsprechenden Antrag ein. Das geht aus einer Bekanntmachung des Gerichts hervor.