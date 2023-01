Podcast: Fest und Flauschig : Böhmermann gesteht: Davor hatte er „Schiss“ bei seinem Auftritt in Trier

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld vor 4.500 Zuschauern in der Arena Trier. Am Ende kam sogar so etwas wie eine Entschuldigung an die Moselwinzer. Foto: TV/Dirk Tenbrock

Trier Knapp drei Monate, nachdem er im ZDF-Magazin Royale über die Moselwinzer und ihren Wein herzog, traute sich Jan Böhmermann mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in die Arena Trier. Im Podcast „Fest und Flauschig“ verriet der Satiriker nun, was ihn am meisten in der ältesten Stadt Deutschlands überrascht hat und warum er mit einem mulmigen Gefühl nach Trier kam.

Es ist noch gar nicht so lange her, als Jan Böhmermann Mitte Oktober in seiner Satiresendung ZDF-Magazin Royale über den deutschen Wein herzog. In seiner Tirade über die „verschissene Traubenplörre“ machte sich Böhmermann bei den Moselwinzern und Weinliebhabern in der Region Trier unbeliebt. Auch wenn er ein Angebot von Weinkönigin Lena Endesfelder ausschlug, an die Mosel zu kommen und die Arbeit im Steilhang am eigenen Leibe zu erfahren, zeigte sich Böhmermann reumütig und entschuldigte sich in seinem Podcast „Fest und Flauschig“ mit Olli Schulz beim Wein und den Winzern.

Knapp drei Monate später wagte sich Böhmermann in die Höhle des Löwen: Die Arena Trier, um mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld vor 4500 Zuschauern für Stimmung zu sorgen. Der Auftritt war gut besucht und auch Böhmermann erntete viel Applaus von den Trierern. In seinem Podcast gab er am Wochenende jedoch zu, dass er vor dem Auftritt einige Bedenken hatte.

Böhmermann vor dem Konzert in Trier

„Trier war ganz toll, aber es war ein Auftritt, vor dem ich ein bisschen Schiss hatte,weil wir uns vorher in der Sendung ja mit den Moselwinzern angelegt haben“, verrät Böhmermann in der Podcastfolge „Wir sind wieder da“. „Da hab‘ ich befürchtet, dass so fünf-, sechs-, siebentausend treckerfahrende Moselwinzer da irgendwie ’ne Demonstration machen.“

Laut Böhmermann hätten ihn die Trierer herzlich empfangen. Einen kleinen, zynischen Seitenhieb konnte sich Böhmermann jedoch nicht verkneifen: „Ganz im Gegenteil, man hat mir irgendwie die Töchter zur Hochzeit angeboten, damit da mal was Neues in den Genpool reinkommt. Das war ganz liebenswert, das war ganz toll.“

Winzerin Lena Endesfelder, welche vom Trierischen Volksfreund zu dem Konzert eingeladen wurde, war übrigens nur mäßig begeistert. Sie war schon vorher kein großer Böhmi-Fan, gefallen habe ihr aber vor allem der musikalische Teil und dass Böhmermann klare politische Botschaften gegen Nazis aussende. „Nochmal hingehen würde ich allerdings nicht, da kann man sich auch zu Hause eine schöne Flasche Wein aufmachen und gute Musik hören“, sagt sie lächelnd im Anschluss an das Konzert.

Karl-Marx-Merchandise sorgt für Hohn bei Fest und Flauschig

Auf Böhmermanns Ausflugsliste durch Trier, eine seiner Meinung nach „wunderschöne Stadt“, standen die Porta Nigra und ein Mittagessen in der Brasserie. Für Verwunderung sorgte bei dem Satiriker aber wohl der Merchandise-Shop des Karl-Marx-Museums.