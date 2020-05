Kostenpflichtiger Inhalt: Fliegerbombe aus Zweitem Weltkrieg : Bombe am Mattheiser Weiher gefunden – Evakuierungsgebiet steht fest (Update/Fotos)

Foto: TV/Harald Jansen 19 Bilder Bombenfund am Mattheiser Weiher in Trier

Trier Bei Bauarbeiten in der Nähe des Mattheiser Weihers in Trier ist am Morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Mittwochabend soll sie entschärft werden.

Der Fundort ist ungewöhnlich. Vor 75 Jahren gab es zwar bereits die Mattheiser Weiher. Doch drumherum gab es in der näheren Umgebung nur Wiesen. Die heute für Wohnzwecke genutzten Kasernen in Feyen oder die frühere Caspary-Brauerei sind ebenfalls weiter entfernt. Und trotzdem ist am Montagvormittag auf einem Privatgrundstück ein Blindgänger gefunden worden: eine britische Fliegerbombe vom Typ MC 500 mit Aufschlagzünder „Tail Pistol No. 30“. Aufgetaucht ist das Weltkriegsrelikt bei Ausschachtungsarbeiten für einen Swimmingpool.

Der Grundstücksbesitzer sagt: „Ich habe heute Geburtstag. Mein Sohn kam zu mir ans Bett und hat mir gesagt, dass da eine Bombe im Boden liegt.“ Das habe er im ersten Moment für einen Scherz gehalten. Doch das war es nicht. Der Mann sagt: „Der Baggerfahrer ist der wahre Held.“ Der habe schnell, richtig und umsichtig reagiert, nachdem er mit der Schaufel auf die rund 250 Kilogramm schwere Bombe gestoßen sei. Ebenfalls lobt er Polizei, Stadtverwaltung und Kampfmittelräumdienst. Die hätten professionell reagiert. „Das muss auch einmal gesagt werden.“ Besonders deshalb, weil gerne über Verwaltung und Polizei gemeckert würde.

Hintergrund Wann wurde die Bombe abgeworfen? In seinem Buch „Die Luftangriffe auf Trier 1939 bis 1945“ hat Adolf Welter eine Auflistung von Bombenabwürfen auf das Trierer Stadtgebiet veröffentlicht. Während ab Mai 1940 vor allem britische Flugzeuge Angriffe flogen, waren es in der Folgezeit meist US-amerikanische Verbände. Erst bei den Angriffen Ende Dezember 1944 meldet Welter wieder größere britische Verbände. Am 23. Dezember 1944 warfen Lancaster-Bomber rund 700 Tonnen Bomben. Getroffen wurden dabei Euren, Trier-West, Trier-Süd, Heiligkreuz und die Innenstadt.

Ein baugleicher Sprengkörper wie der in Heiligkreuz ist im September vergangenen Jahres auf dem Eurener Sportplatz gefunden worden. In der Folge mussten während der Entschärfung Menschen in einem Umkreis von 500 Metern ihre Häuser und Wohnungen verlassen (der Volksfreund berichtete). Das ist auch so im Fall der Heiligkreuzer Bombe. Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben nach einer Begutachtung entschieden, den Blindgänger vor Ort zu entschärfen.

⚠️⚠️⚠️ In dieser Baugrube wurde die Fliegerbome gefunden. Bitte haltet euch vom Mattheiser Weiher heute fern. Das macht den Einsatzkräften die Arbeit wesentlich leichter. #trierbombe #feuerwehr #immerda pic.twitter.com/FjGz0U4pOu — stadt_trier (@Stadt_Trier) May 18, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Rund 2700 Einwohner der Stadtteile Heiligkreuz und Feyen-Weismark werden nach Auskunft der Stadtverwaltung am Mittwochabend ab 17 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Nachdem kontrolliert worden ist, ob auch wirklich alle Bürger außerhalb der Sicherheitszone (hier geht es zu der Karte) sind, wird vermutlich gegen 19 Uhr Heiko Pagel vom Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit beginnen. Er lobt die gute Organisation in Trier: „Es macht schon fast richtig Spaß, hier in Trier zu arbeiten“, scherzt er.

Foto: TV/Stadt Trier

Einsatzleiter Michael Budinger von der Berufsfeuerwehr sagt: „Wir haben bereits die freiwilligen Feuerwehren, die Malteser, das Rote Kreuz sowie den Arbeiter-Samariter-Bund informiert.“ Denn ohne zahlreiche freiwillige Helfer ist die bevorstehende Räumung des Gebiets nicht zu stemmen. Weitere Einzelheiten zum bevorstehenden Einsatz will die Stadt Trier am Dienstagmorgen nennen.

Info Welche Bewohner müssen sich in Sicherheit bringen? Bewohner folgender Straßen müssen am Mittwochabend ihre Häuser und Wohnungen verlassen: Adolph-Kolping-Straße, Am Herrenweiher, An der Ziegelei, Antonie-Haupt-Straße, Arnulfstraße (31 bis 49 und 48 bis 78), Auf der Weismark (1 bis 63 a und 2 bis 62), Birkenstraße, Breslauer Straße, Cusanusstraße (1 bis 13 und 2 bis 12), Eduard-Schieffer-Straße (1 bis 25 und 2 bis 40), Ferdinand-Tietz-Straße, Flinsbachstraße, Franz-Buß-Straße (1 bis 57 und 14 bis 58), Geschwister-Scholl-Straße, Joseph-Haydn-Straße (1 bis 25 und 2 bis 22), Karlsweg, Korumstraße (1 bis 5 und 4 bis 4a), Kyrianderstraße, Lothringer Straße, Ludwig-Simon-Straße, Memelstraße, Nachtigallenweg (1 bis 9 und 4 bis 6), Orendelstraße, Ostpreußenstraße, Pommernstraße, Rubenstraße (1 bis 13), Stefan-George-Straße, Straßburger Allee (23 bis 27 und 26), Sudetenstraße, Trevererstraße, Werdingstraße.

Schon jetzt ist klar, dass die anstehende Evakuierung etwas komplizierter werden wird als beispielsweise die in Trier-Euren. Vermutlich wird es mehrere Räume geben, in denen sich Bürger aufhalten können. Denn aufgrund der Corona-Pandemie müssen Sicherheitsabstände gewahrt werden. Auch Menschen in Sicherheit zu bringen, die nicht mehr aus eigener Kraft ihr Haus oder ihre Wohnung verlassen können, stellt eine besondere Herausforderung dar.