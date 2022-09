Weltkriegsfund von 1944 : Explosives Fundstück löst Massenevakuierung aus: So lief die Bombenentschärfung in Trier (Fotos/Video)

Foto: Stadt Trier 36 Bilder Britische Weltkriegsbombe am Theater Trier entdeckt

Trier Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist am Mittwoch neben dem Stadttheater in Trier entdeckt worden. Mehr als 2300 Menschen mussten für die Entschärfung am Abend ihre Häuser verlassen. Wir erklären, wie Evakuierung und Entschärfung liefen.