Entwarnung erst 12 Stunden nach dem Bombenfund Triers Feuerwehrchef: „Für lange Erklärungen war schlicht keine Zeit“

So einen Tag hat es in Trier noch nicht gegeben: 5400 Menschen müssen sofort evakuiert und eine gefährliche Bombe entschärft werden. Wie heikel die Situation tatsächlich war, darüber hat der Volksfreund noch in der Nacht zum Samstag mit Feuerwehrchef Andreas Kirchartz, Polizei-Einsatzleiter Thomas Wimmer und Triers Dezernent für Ordnung und Sicherheit, Ralf Britten, gesprochen.