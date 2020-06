Freizeit : Bostalsee öffnet die Strandbäder

St. Wendel Die Strandbäder am Bostalsee öffnen am Samstag, 13. Juni. Dann sind sie täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, witterungsbedingte Änderungen sind möglich. Die maximal zugelassene Besucherzahl ist jedoch begrenzt: Bosen 1500, Gonnesweiler 1000.

In den beiden Strandbädern gibt es nur einen Ein- und Ausgang. Die jeweils aktuelle Belegungszahl wird auf die Homepage des Freizeitzentrums übertragen: www.bostalsee.de. Warmwasser-Duschen und Umkleiden in den Gebäuden bleiben geschlossen. Nur einige Außenduschen und Outdoor-Umkleiden sind vorhanden. Die Badeinseln in beiden Bädern und die Rutsche im Strandbad Bosen sind gesperrt.