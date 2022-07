Blaulicht : Zwei Personen verletzt: Feuerwehr in Trier wegen Dachstuhlbrand im Einsatz (Video, Fotos)

Zwei Personen verletzt: Feuerwehr in Trier wegen Dachstuhlbrand im Einsatz (Video, Fotos)

Update Trier Bei einem schweren Brand in der Trierer Gerberstraße haben am Donnerstag zwei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die benachbarte Südallee zeitweilig blockiert.

15 Uhr am Donnerstag, Feuerwehreinsatz an der Südallee: Wegen eines vermeintlichen Dachstuhlbrandes rücken am Donnerstagnachmittag etliche Einsatzkräfte aus.