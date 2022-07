Blaulicht : Südallee zeitweilig gesperrt: Feuerwehr in Trier wegen Brand im Einsatz

Update Brand und Verkehrsbehinderungen in Trier: Die Feuerwehr war am Donnerstag in der Südallee im Einsatz. Was passiert ist.

15 Uhr am Donnerstag, Feuerwehreinsatz an der Südallee: Wegen eines vermeintlichen Dachstuhlbrandes rücken am Donnerstagnachmittag etliche Einsatzkräfte aus.

#Verkehrsinfo: #Trier



Die #Südallee ist aktuell wegen eines Brandes ab dem Ufer gesperrt. Bitte meidet oder umfahrt den Bereich großräumig.



Solltet Ihr bereits im Stau stehen, denkt bitte an die Rettungsgasse. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) July 21, 2022

Vor Ort stellt sich dann heraus, dass die Dachterasse eines Hinterhauses brennt, das zwischen Südallee und Gerberstraße liegt. Rauchschwaden zogen Richtung Innenstadt. Der Brandgeruch ist weithin wahrzunehmen. Die Wehrleute schaffen es aber von zwei Seiten an das Feuer heranzurücken und löschen den Brandherd mit Hilfe einer Drehleiter schnell.

Das Feuer in der Gerberstraße ist gelöscht. Es laufen Nachlöscharbeiten. Mehrere Personen werden untersucht. Gerberstr/Südallee sind gesperrt. Im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Olewig, Kürenz, Stadtmitte & Berufsfeuerwehr mit Wache 1 & 2 #immerda pic.twitter.com/uTpyTLKxVz — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 21, 2022

Schon gegen 15.30 Uhr heißt es, dass die Nachlöscharbeiten liefen.

Trotz des schnellen Erfolgs sind die Folgen des Brandes groß. Die Südallee bleibt während des Einsatzes bis nach 16 Uhr ab der Einmündung zur Saarstraße Richtung Kaiserthermen voll gesperrt. Polizei und Stadtverwaltung empfehlen den Autofahrern zu diesem Zeitpunkt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es sei mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Autos stauen sich eine Zeitlang auch auf den Uferstraßen zurück.

Gegen 16.10 Uhr melden die Stadt Trier und die Polizei dann, dass zwei der drei Südallee-Spuren wieder befahren werden könnten. Die ebenfalls zeitweilig gesperrte Gerberstraße ist zu diesem Zeitpunkt schon längst wieder freigegeben.

