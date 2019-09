Verdacht auf Brandstiftung : Brand in Hausflur eines Trierer Mehrfamilienhauses verursacht Sachschaden

Trier Bei einem Feuer am Montagmittag, 10. September, in der Luxemburger Straße in Trier entstand laut Mitteilung der Polizei Sachschaden. Der Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses sei gegen 12.40 Uhr gemeldet worden.

Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen können. Personen seien nicht verletzt worden. Es sei geringer Sachschaden entstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kripo seien Müll und Zeitungen, die im Eingangsbereich lagen, in Brand geraten.