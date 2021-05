Energieversorgung : Brand in Trafostation – Strom fällt aus

Trier-Ehrang Nach der Reparatur eines defekten Kabels hat es am Samstag gegen 8.30 Uhr in der Trafo-Station Lindenplatz in Trier-Ehrang gebrannt. Dabei kam es zu einer starken Rauchbildung. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Trier (SWT) vor Ort haben umgehend die Feuerwehr alarmiert.