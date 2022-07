Brand : Großbrand in Trier: War ein Handy-Akku schuld?

Die Feuerwehr wurde mit rund 100 Kräften zu einem Großbrand im Trierer Hafen gerufen. Dort waren die Kräfte bis in den Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Ernst Mettlach/Stadt Trier

Trier Am Trierer Ostkai hat es in der Nacht auf Donnerstag zweimal gebrannt. Es könnte sein, dass ein falsch entsorgter Handy-Akku in einem Fall das Feuer entfacht hat. Lässt sich so etwas verhindern?