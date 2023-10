Brandbrief an Bürgermeister Holstein Schwere Vorwürfe nach Großbrand in Trierweiler: CDU verlangt Konsequenzen

Schwere Geschütze fährt die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Trier-Land auf. Die Christdemokraten wollen das, was während und nach dem Großbrand in Trierweiler-Sirzenich geschehen ist, nicht unkommentiert lassen. Dort brannte in der Nacht zum 10. September die Lagerhalle der Firma Holzbau Henz ab. Durch einen technischen Defekt sind so mehrere Millionen Euro Schaden entstanden.