Feuerwehr : Feuer auf dem Schönfelderhof

Foto: TV/Frank Göbel

Zemmer (siko) Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein Feuer in einem Haus auf dem Schönfelderhof ausgebrochen. Ein Bewohner wurde vorsorglich vom DRK Speicher in ein Krankenhaus gebracht.

