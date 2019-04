später lesen Blaulicht Brandanschlag auf Wohnhaus in Langsur – Polizei ermittelt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte Täter haben am Donnerstag, 18. April, gegen 23 Uhr versucht, an einem Wohnhaus in der Wasserbilliger Straße in Langsur im Kreis Trier-Saarburg ein Feuer zu entfachen. Nach Angaben der Polizei, die den Vorfall am heutigen Dienstag der Redaktion mitgeteilt hat, fuhren die Täter mit einer schwarzen Mercedes C-Klasse älteren Baujahres vor dem Haus vor. (red)