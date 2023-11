200 Jahre nach der Auswanderung „Wir vergessen unsere Wurzeln nie“: Brasilianischer Historiker kommt nach Klüsserath

Aus der hiesigen Region wanderten Anfang des 19. Jahrhunderts viele Familien nach Brasilien aus. Der 36-jährige Felipe Kuhn Braun aus Rio Grande do Sul in Südbrasilien ist einer der zahlreichen Nachkommen und hat seinen erstaunlichen Werdegang seiner Großmutter zu verdanken. Denn der 36-Jährige ist recht vielseitig unterwegs – sitzt zurzeit nicht nur im Stadtrat von Novo Hamburgo, sondern arbeitet außerdem noch als Lehrer, Journalist und Archivar (in verschiedenen Museen wie Novo Petropolis), ist dazu noch Historiker, Familienforscher und Buchautor.