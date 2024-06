„Stehen vor dem Nichts!“ Klüsserather sammeln Spenden für entfernte Verwandte und Freunde in Brasilien

Er ist schockiert: „Sie stehen vor dem Nichts! Nun ist es an uns, unseren Freunden und entfernten Verwandten etwas zurückzugeben.“ Sein dringender Appell daher an die Menschen aus der Region: „Bitte helft mit, dass unsere Brüder und Schwestern in Brasilien wieder auf die Beine kommen. Jede noch so kleine Spende hilft.“ Er betont dabei: „Wir wissen auch um das Schicksal der Hochwassergeschädigten in unserer Region und das soll auch nicht in Abrede gestellt werden. Wir fühlen uns in diesem Fall besonders betroffen, weil wir so eine enge und intensive Partnerschaft haben und jetzt etwas zurückgeben möchten.“