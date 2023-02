Ukraine-Krieg und Folgen : Seit 30 Jahren stillgelegt: Braucht Trier wieder einen Bunker zum Schutz der Bevölkerung?

Vor der Räumung des ehemaligen Verwaltungsbunkers unterhalb der Trier-Saarburger Kreisverwaltung fanden sich dort noch Relikte des Kalten Kriegs. Nun wird über die Verwendung als Schutzräume nachgedacht. Foto: TV/Christian Kremer

Trier Der Krieg in der Ukraine lenkt auch in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg den Blick auf das Thema Zivilschutz. Welche Schutzräume es gibt und wo investiert werden soll.

Die Trierer Unterwelten rücken angesichts des sich weiter zuspitzenden Angriffskriegs in der Ukraine in einen Fokus, der seit mehr als 30 Jahren als überwunden galt: Benötigen die Menschen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg wieder Schutzräume, wie sie in Zeiten des Kalten Krieges für viel Geld gebaut und unterhalten wurden?

Bunkeranlage unter der Kreisverwaltung Trier-Saarburg soll neue Belüftungsanlage erhalten

„Der Krieg hat zu einem neuen Blick auf die alte Bunkeranlage unter dem Gebäude der Kreisverwaltung geführt“, bestätigt deren Sprecher Thomas Müller. Es gebe Überlegungen, die vor 35 Jahren stillgelegten Räumlichkeiten für den Zivilschutz wieder zu nutzen. „Allerdings wäre das alles andere als einfach.“

Der Bund hatte 2007 im Einvernehmen mit den Ländern im Jahr das bis dahin geltende Schutzraumkonzept für ganz Deutschland aufgegeben. Die komplette Finanzierung für das damals flächendeckende Schutzraumkonzept wurde angesichts der damaligen Annäherung zwischen Ost und West gestrichen. Die vorhandenen Anlagen wurden für den Zivilschutz entwidmet.

Unter der Kreisverwaltung, wo sich ein komplexer Verwaltungsbunker befand, der selbst in einem Atomkrieg die Weiterarbeit der Verwaltung sicherstellen sollte, wurden schon bald danach Akten gelagert. Weil im Laufe der Jahre die nicht mehr gewartete Belüftungsanlage streikte, kam es zur Schimmelbildung, weshalb die Schutzkeller vor einigen Jahren geräumt, die Akten, überwiegend aus dem Baubereich, gereinigt oder vernichtet wurden und nun über eine weitere Verwendung diskutiert wird.

Info Luftschutzbunker gibt es nicht mehr Die Vorbereitung auf den Verteidigungsfall ist nicht die Aufgabe des Katastrophenschutzes. Zuständig für Luftschutzanlagen ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK). Auf dessen Homepage steht: „Dass Deutschland vor dem Hintergrund des bewaffneten Konflikts in der Ukraine einem Luftangriff ausgesetzt sein wird, ist unwahrscheinlich. Dennoch stellt man sich natürlich die Frage nach Schutzräumen, sollte es soweit kommen. Öffentliche Schutzräume wie zum Beispiel Luftschutzbunker gibt es nicht mehr.“

„Wir werden in jedem Fall die Belüftung erneuern“, sagt Müller zum Stand der Dinge. „Um die Anlage zumindest stundenweise für den Zivilschutz nutzen zu können, wäre aber darüber hinaus ein erheblicher Aufwand nötig.“ Die Bunkerwände seien für die Verlegung von Leitungen durchbohrt worden. Eine Wasserversorgung zum Beispiel für Nasszellen gebe es nicht mehr. „Für den Kreis wäre diese komplexe Instandsetzung nicht zu leisten. Deshalb werden wir die bundesweite Diskussion abwarten, ob Bund und Länder wieder in den Zivilschutz investieren.“ Eine siebenstellige Summe sei dazu in jedem Fall notwendig.

Eine Umfrage unserer Redaktion in den anderen Städten und Verbandsgemeinden der Region ergab, dass auch dort aktuell nirgends Schutzräume zur Verfügung stehen. Auch gebe es bislang keine Diskussion, solche zu reaktivieren oder gar neu zu bauen.

Schutzräume in Trier? Stadt Trier verweist auf ehemalige Mehrzweckanlagen

Lesen Sie auch Meinung : Kein Tabu-Thema: Über Schutzräume muss wieder gesprochen werden

Auch die Stadt Trier verweist auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die Katastrophenhilfe und der Innenministerium. Der Katastrophenschutz, für den die Kommunen zuständig seien, meine der Definition nach „die Vorbereitung beziehungsweise Bewältigung großer Unglücke und Katastrophen in Friedens­zeiten“.

Wie ein Sprecher der Verwaltung bestätigt, gibt es In Trier keine öffentlichen Schutzräume mehr. „Es gab verschiedene Schutzbauten, die während der Zeit des Kalten Krieges errichtet wurden. Dabei handelte es sich bis auf eine Anlage um sogenannte Mehrzweckanlagen. Das sind Schutzbauten, die eine weitere zivile Nutzung haben, zum Beispiel Tiefgaragen, die durch Zusatzeinrichtungen im Kriegsfall auch als Schutzraum nutzbar gewesen wären.“

Auf dem Gebiet der Stadt Trier waren das nach Auskunft der Stadt die Mehrzweckanlage in der Berufsbildenden Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege (BBS EHS) in der Deutschherrenstraße, die Mehrzweckanlage in der BBS Gewerbe und Technik in der Langstraße, die Mehrzweckanlage Viehmarktplatz und die Mehrzweckanlage Mustorstraße. Hinzu kam, als reiner Bunker ohne zivile Hauptnutzung der Hochbunker „Am Bildstock“. Dieser Bunker stamme aus dem Zweiten Weltkrieg und sei anschließend für Zwecke des Zivilschutzes weitergenutzt worden.

Kreis Trier-Saarburg sucht Räume für Archivzwecke