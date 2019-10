Kostenpflichtiger Inhalt: Internet-Ausbau im Kreis Trier-Saarburg : „Das ist erst der Anfang der Digitalisierung”

Ralingen/Konz/Saarburg Der Ausbau des schnellen Internets im Kreis Trier-Saarburg ist etwa zur Hälfte vollzogen. Die Inbetriebnahme in allen Gemeinden soll spätestens Mitte 2020 erfolgen. In elf Orten hat die Telekom dazwischengefunkt.

Schnelles Internet – das war für viele Bürger im Kreis Trier-Saarburg lange Zeit ein Wunschtraum. Doch die weißen Flecken sollen von der Landkarte verschwinden. Mittlerweile sieht die digitale Welt in der Tat schon etwas rosiger aus, denn Mitte August 2018 hat der Netzbetreiber Innogy TelNet GmbH damit begonnen, ein Hochgeschwindigkeits-Internetnetz aufzubauen – im Auftrag des Kreises und mit einer 90-Prozent-Förderung durch Bund und Land.

Rund 5,7 Millionen Euro erhält der Kreis vom Bund, die Kofinanzierung des Landes beträgt 2,9 Millionen Euro. Somit stehen rund 8,6 Millionen Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung. Der verbleibende Eigenanteil von fast einer Million Euro wird je zur Hälfte vom Landkreis und den sieben Verbandsgemeinden des Kreises getragen.

Info Der Breitbandausbau im Kreis in Zahlen Voraussichtlich bis Mitte 2020 sollen 525 Kilometer Glasfaser verlegt worden sein, bisher sind es etwa 250 Kilometer. Die Gräben haben eine Gesamtlänge von 427 Kilometern. Etwa 11 500 Haushalte, 528 Unternehmen sowie 53 Schulen sollen mit schnellem Internet versorgt werden. Der sogenannte NGA-Breitbandausbau (NGA steht für Next Generation Access) umfasst die Erschließung von 86 Gemeinden. Die Orte im Projektgebiet werden laut Innogy mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde an das Internet angebunden, wobei 98 Prozent der Haushalte mit 100 Megabit oder mehr versorgt werden sollen. Rund ein Viertel aller Ausbauadressen erhält einen Glasfaseranschluss, der noch höhere Bandbreiten ermöglicht. Mittlerweile sind rund 63,2 Prozent aller Haushalte im Kreis Trier-Saarburg mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde angeschlossen. Die am besten versorgten Gebiete (90 bis 95 Prozent der Haushalte) befinden sich im direkten Umkreis des Oberzentrums Trier. Zur Peripherie hin nimmt die Güte der Versorgungssituation deutlich ab.

Insgesamt sollen rund 520 Kilometer neue Leerrohre für Glasfaserkabel in Ortschaften verlegt werden (siehe Info). Inzwischen seien die Tiefbauarbeiten etwa zur Hälfte abgeschlossen, teilte Innogy anlässlich einer Halbzeit-Bilanz im Gemeindehaus in Ralingen-Kersch mit. Symbolisch wurde bei dieser Gelegenheit auch das schnelle Netz der Gemeinde Ralingen in Betrieb genommen. Wo der Ausbau sonst noch abgeschlossen, im Gange ist oder noch bevorsteht, ist in unserer nebenstehenden Grafik dargestellt.

Landrat Günther Schartz sagte, der Ausbau trage dazu bei, dass sich die Lebensverhältnisse in Stadt und Land angleichen. Bald könne der Ausbaustand im Kreis mit dem in einer Stadt mithalten. Die Zukunft werde zeigen, so Schartz, dass noch mehr Bandbreiten benötigt würden. „Der Breitbandausbau ist erst der Anfang der Digitalisierung.” Ziel von Innogy (früher RWE) sei eine eigenwirtschaftliche Vollerschließung mit Glasfaser, sagte Kommunalbetreuer Marco Felten. In einigen Gemeinden des Kreises habe man mit diesem Ausbau bereits begonnen.

Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, bezeichnete die Breitband-Initiative als Meilenstein für die Region. Das schnelle Internet trage dazu bei, das Wohnumfeld der Menschen und Gewerbestandorte attraktiver und damit zukunftsfähiger zu machen. Langfristiges Ziel müsse es sein, jeden Haushalt mit Glasfaser anzuschließen.

Eine Besonderheit im Ausbauprogramm hat sich durch die Deutsche Telekom ergeben. Der Konzern hat 1173 Adressen in elf Orten des Kreises mit VDSL-Technik ausgebaut (Very high Speed Digital Subscriber Line). Das entspricht Bandbreiten von 100 Megabit pro Sekunde im Download-Bereich.

Laut Kreisverwaltung hatte die Telekom ihr Vorhaben weder im Markterkundungsverfahren vom Frühjahr 2016 noch während des Vergabeverfahrens im Jahr 2017 mitgeteilt. Die Telekom-Aktion führe dazu, dass der FTTC-Ausbau (Glasfaser bis zum Bordstein) in den betreffenden Orten nicht planmäßig umgesetzt werden könne. Durch den Wegfall der Adressen steige die Wirtschaftlichkeitslücke von Innogy um 690 000 Euro.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreistag beschlossen, bei den 1173 Haushalten, in denen die Telekom „dazwischengefunkt” hat, als Ergänzung zum Innogy-Auftrag ein Upgrade vorzunehmen: Der bis in die Straße liegende Glasfaseranschluss soll bis ins Haus verlängert werden. Dies betrifft die Gemeinden Fell, Zerf, Beuren, Neuhütten, Nittel, Wincheringen, Igel, Newel, Ralingen-Edingen und Welschbillig. Die Kosten dafür liegen bei rund 4,8 Millionen Euro.

Vertreter von Innogy, Kreis und Gemeinden drücken vor dem Gemeindehaus in Ralingen-Kersch den Buzzer als symbolische Freigabe für das schnelle Internet in Ralingen. Foto: Albert Follmann