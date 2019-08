Blaulicht : Hochsitz geht in Flammen auf – Zeugen gesucht

Trierweiler-Sirzenich Die Kriminalpolizei Trier sucht wegen eines Brandes bei einem Wirtschaftsweg in Richtung Sirzenich zwei Männer und bittet um Hinweise. Am Sonntag um 17.50 Uhr war dort zehn Meter von der Straße entfernt in einem Waldgebiet ein Hochsitz in Flammen aufgegangen.

Ein Zeuge war gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Markusberg und Sirzenich unterwegs, als er das Feuer sah und Polizei und Feuerwehr alarmierte. Alle drei haben laut Polizei ausgesagt, dass ihnen im Bereich der Weggabelung, unweit der Brandstelle, zwei Männer zu Fuß entgegengekommen seien.

Der eine der beiden soll etwa 20 Jahre alt sein und einen blonden Pferdeschwanz tragen. Der zweite soll etwa Mitte 30 und von kräftiger Statur sein. Er soll einen langen Bart tragen. Diese Männer werden gebeten, sich der Polizei als mögliche Zeugen zur Verfügung zu stellen.