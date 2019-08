Feuerwehr : Brennender Hochsitz und Flächenbrand halten am Sonntag Feuerwehren im Trierer Land auf Trab

Immer wieder aufflammende Glutnester haben bei dem Flächenbrand in Zemmer der Feuerwehr die Arbeit erschwert. Nur durch eine großflächige Benetzung der Brandfläche konnten diese endgültig gelöscht werden. Foto: TV/Florian Blaes

(bla) Gleich zwei Mal mussten am Sonntag die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Trier-Land in großen Alarmierungen zu Bränden ausrücken.

Um kurz nach 15 Uhr kam es in der Orenhofenerstraße in Zemmer zu einem größeren Flächenbrand. Aus ungeklärten Gründen fingen hier etwa 600 Quadratmeter Wiesenfläche auf Privatgrundstücken Feuer. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand schnell eindämmen und löschen. Immer wieder aufflammende Glutnester wurden bei einer großflächigen Benetzung der Brandfläche endgültig gelöscht. Die betroffene Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz waren neben Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) und Wehrleitung die Feuerwehren aus Zemmer, Rodt und Schleidweiler. Sowie die Polizei.