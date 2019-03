später lesen Gesellschaft Gedanken zu Briten und Brexit in Trierer Buchhandlung Teilen

(red) Sie haben es wirklich getan – aber was bedeutet der „Brexit“ für die Briten, für uns und Europa? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Zur Betrachtung dieser Frage kommen zwei Experten am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr in die Trierer Buchhandlung Stephanus Bücher in der Fleischstraße 16.