Frisch renoviert Das Broadway Kino feiert 30. Geburtstag: „Manchmal sind Filme wie eine Wundertüte“

1994 flimmerten die ersten Bilder über die Leinwände des Broadway-Kinos in der Trierer Paulinstraße. Dirk Ziesenhenne ist von Anfang an mit dabei gewesen und war in den letzten drei Jahrzehnten für so manche Weichenstellung des Familienbetriebs verantwortlich. So baute er im Jahr 2000 das Broadway in eine Art „Schlemmerkino“ um, bei dem Filmgenuss mit einem mehrgängigen Gourmet-Menü und Sektempfang verbunden wurde. Ein Weg, der sich trotz aller Bedenken als erfolgreich herausstellte und wieder mehr Menschen in die Kinos lockte.