Ein Hauch von Hollywood So war die Premiere von „Die magisch Flasch“ im Broadway Trier (Fotos)

Ein roter Teppich, Stars und Sternchen, jede Menge Blitzlichtgewitter und eine Kinopremiere, die viele in Trier vielleicht so nicht erwartet hätten: Die Rede ist von Franco Piccolinis und Luigi Ferraris erstem Filmprojekt. Ob schillernde Paradiesvögel oder einfach nur schräge Typen, vielen Trierern dürften die beiden lustigen Entertainer von zahlreichen Musikauftritten bekannt sein. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter und mit ihrem ersten Kinofilm an den Start. Premiere von „Die magisch Flasch“ war am Freitag im Trierer Broadway-Kino.