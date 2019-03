später lesen Trier Bronzemedaille bei Schachturnier knapp verpasst FOTO: Angela Merici Gymnasium FOTO: Angela Merici Gymnasium Teilen

Twittern

Teilen



Einen guten vierten Platz belegte die Mädchenmannschaft des Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) bei den diesjährigen Schulschach Mannschaftsmeisterschaften. Bei dem Turnier, das in Wörth am Rhein stattfand, waren 53 Mannschaften mit etwa 230 Mädchen und Jungen in sechs Wertungsklassen am Start.