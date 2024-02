Spenden machen Projekt möglich Lichtblick für Gefangene: Warum Bruder Lothar in Liberia für ein bisschen Menschlichkeit sorgt

Aach/Monrovia Luke (Name geändert) ist 20 Jahre alt. Mit 18 Jahren hat der sichtbar psychisch Kranke seinen Freund mit einer Axt auf brutalste Weise hingerichtet. Er wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Luke sitzt im Staatsgefängnis von Liberia ein. Einer seiner wenigen Bezugspersonen ist Lothar Wagner aus Aach. Der Bruder aus dem Orden der Salesianer Don Boscos arbeitet seit 2020 in dem westafrikanischen Land. Als Theologe und Sozialarbeiter hat er täglich mit Fällen wie Luke zu tun. Doch das Schicksal dieses jungen Mannes geht ihm unter die Haut. Wagner schreibt dem Trierischen Volksfreund: „Kein psychiatrisches Gutachten wurde erstellt, weil es in Liberia auch keinen Psychiater gibt. Seine Familie will von ihm nichts mehr wissen. Sobald ich das Gefängnis betrete, steht er mir freudestrahlend zur Seite.“