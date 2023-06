Abriss der Eisenbahnbrücke Nach Beginn der Bauarbeiten und Umleitungen: Wie geht es den Geschäften in Trier-West?

Trier · Vor fast einem Monat haben die Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Trier-West begonnen. Dadurch müssen vor allem Autofahrer große Umwege in Kauf nehmen. Das hat auch Folgen für die Geschäfte im Stadtteil.

05.06.2023, 21:41 Uhr

Eine Angestellte der Bäckerei Heckmann ist teilweise verzweifelt. Aufgrund der Umleitungen kommen immer weniger Kunden. Foto: Samuel Cartelli

Von Samuel Cartelli

Der Abriss der Eisenbahnbrücke in Trier-West ist in vollem Gange. Seit dem 15. Mai ist sie gesperrt. Autofahrer müssen derzeit Umwege nutzen, für Fußgänger wurde eine Brücke errichtet. Aber auch damit sind nicht alle zufrieden. Das macht sich in einigen Geschäften im Westen Triers bemerkbar.