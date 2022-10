Verkehr : Brückenabbau in Trier Ehrang – Sperrung der B 422 nach Kordel

Blick auf die Kyllinsel in Trier Ehrang Foto: Portaflug

Trier/Kordel Am Wochenende wird die Friedhofstraße in Ehrang halbseitig gesperrt. Was das für den Verkehr bedeutet.

Die Vorbereitungen für den Abbau der für den Baustellenverkehr errichteten Behelfsbrücke auf der Kyllinsel in Ehrang beginnen am Freitag, 28. Oktober. Dadurch erfolgt eine halbseitige Sperrung der Friedhofstraße (B 422) auf Höhe der Pastorengräber.

Am Samstag, 29. Oktober, 5 Uhr ist die Durchfahrt von und nach Kordel und zur Ehranger Heide voll gesperrt. Die Umleitung aus Richtung Kordel/Heide verläuft weiträumig über Butzweiler, Newel und die B 51 nach Trier. Aus Richtung Ehrang-Mitte werden die Fahrzeuge über Quint und Zemmer nach Kordel und weiter zur Heide geleitet. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle mit Einschränkungen passieren. Die Sperrung der Friedhofstraße wird voraussichtlich am Sonntag, 30. Oktober, gegen 5 Uhr morgens wieder aufgehoben.