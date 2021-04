Glaube : Klinik gedenkt Verstorbener

Trier Am Freitag, 16. April, feiern im Brüderkrankenhaus zum dritten Mal nur die Seelsorger, Mitglieder der Ordensgemeinschaften und Vertreter des Direktoriums gemeinsam einen Gottesdienst in der Krankenhaus- und Klosterkirche.

Ganz anders in Zeiten von Corona – ein gemeinsames Gedenken und Zuspruch in der Trauer sind so nicht möglich. Daher hat das Team der Seelsorge im Brüderkrankenhaus an alle Angehörigen der Verstorbenen einen Kondolenzbrief verschickt – mit Tag, Uhrzeit und Texten des Gottesdiensts.