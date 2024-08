Brüderkrankenhaus Trier Prof. Dr. Assad Haneya ist ein Mann fürs Herz

Fußball spielen ist eine der privaten Leidenschaften von Professor Haneya, doch beruflich dreht sich bei ihm fast alles ums Herz. Vor seinem Wechsel an die Mosel wirkte er an der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel. Dort amtierte Professor Haneya zuletzt als stellvertretender Ärztlicher Direktor und verantwortete auch die Ärztliche Bereichsleitung innovative und minimalinvasive Chirurgie. Neben der klinischen Versorgung war für ihn schon an der Förde die chirurgische Behandlung herzinsuffizienter Patienten sein vorrangiges Forschungsgebiet.