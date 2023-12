Einsatz im Brüderkrankenhaus Per Joystick und Roboterarmen: Erste Leber-OP mit DaVinci in Trier (Fotos)

Der Chefarzt sitzt drei Meter entfernt an der Konsole des DaVinci und steuert mit kleinen Finger-Joysticks über die Roboterarme die in den Bauchraum eingebrachten Instrumente. Mit Schere und Zange arbeitet sich der Operateur vorsichtig durch Fettgewebe und vorbei an der Gallenblase. Im infolge einer Leberzirrhose stark verknoteten Organ zeichnet sich deutlich der bösartige Tumor ab, der entfernt werden muss. Doch weil die Leber zu den am stärksten durchbluteten Organen des menschlichen Körpers zählt, haben Professor Ockert und sein Team zunächst noch ein anderes Ziel im Visier – das „Ligamentum hepatoduodenale“.