Lange Wartezeiten an der Ampel Staus am Brüderkrankenhaus Trier: Könnte das die Lösung sein?

Trier · Eine Leserin beschwert sich: Immer wieder kommt es am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder zu den Stoßzeiten zu Staus. Was ist das Problem und was könnte die Stadt dagegen tun? Wir haben die Details.

07.09.2023, 06:41 Uhr

Ein gewohntes Bild: Auf der Theobaldstraße am Brüderkrankenhaus gibt es zu den Stoßzeiten häufig Staus. Foto: Leon Scheid

Von Leon Scheid

Stephanie Jamros ärgert sich: „Bei Besuchen im Brüderkrankenhaus fällt mir immer wieder auf, dass es zu Stoßzeiten zu langen Staus bei der Ausfahrt aus der Theobaldstraße in die Nordallee kommt.“ Die TV-Leserin bemängelt die Verkehrslage um das Brüderkrankenhaus und schildert, wie es zu den langen Wartezeiten kommt: „Fast alle Fahrer biegen nach rechts ab. Es können meist nur drei bis vier PKW abbiegen, bis die Ampel auf Rot umschaltet. Die Fußgängerampel bleibt dann jedoch auf Rot geschaltet und aus der Nordallee können die PKW in die Theobaldstraße einbiegen.“