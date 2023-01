Mal ohne Fleisch : Brunchen in Trier: Wo gibt es Frühstück für Vegetarier?

Trier Erst Ausschlafen, dann Kaffee und gemütlich mit Freunden quatschen und frühstücken. Doch diesmal soll es familienfreundlich und vegan sein. Wo man in Trier vegetarisch brunchen kann und wo man auch Essen zum Abholen bestellen kann.

Am Wochenende mal so richtig ausspannen – lange schlafen und dann in Ruhe an den Frühstückstisch setzen. Aber wirklich Lust zum Kochen direkt nach dem Aufstehen hat man nicht. Und danach auch noch Geschirr aufräumen. Dann doch lieber zum Brunch ins Café oder Restaurant. An diesen Orten in Trier gibt es ein gutes Frühstücksangebot für Vegetarier.