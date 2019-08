Trier-Heiligkreuz : Dicke Bohnen, Eisträumchen und viel Musik

Trier-Heiligkreuz Die Heiligkreuzer feiern an diesem Wochenende ihr Brunnenfest.

(red) Nach dem Olewiger Weinfest ist vor dem Heiligkreuzer Brunnenfest: Im Schatten der romanischen Kapelle, Wahrzeichen und Namensgeberin des Stadtteils, startet am Samstag, 10. August, um 17 Uhr wieder das traditionelle Brunnenfest, das sich am Sonntag bis in die Abendstunden fortsetzen wird.

„Kinder und Familien willkommen“, lautet die Devise von Walter Oberbillig, Geschäftsführer des ausrichtenden Heiligkreuzer Brunnenvereins, und seinem Team. Erklärtes Ziel des Veranstalters ist es, das Fest noch kinder- und damit familienfreundlicher als in den Vorjahren zu gestalten. So wird aus dem Nachbarstadtteil sonntags eigens ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Olewig mit Glücksrad und Spritzwand anrücken. Von 14 bis 16 Uhr wird außerdem der Deutsche Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Trier e.V. mit einer Malaktion für Kinder vor Ort sein. Während die Kleinen bespaßt werden, können die Großen noch ausgelassener feiern oder sich Kaffee und Kuchen gönnen. An beiden Tagen angekündigt hat sich erstmals auch das „Eisträumchen“, das in seinem Dreirad eine Fülle kalter Süßspeisen anbieten wird.

Info Busumleitungen in Heiligkreuz Wegen des Brunnenfestes kann die Haltestelle Am Kiewelsberg von Samstag, 10. August, 10 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 11. August, nicht angefahren werden. Die Busse der Linie 82 werden in diesem Zeitraum über die Franz-Buß-Straße und Straßburger Allee zur Rotbachstraße umgeleitet. Entsprechende Hinweise sind an der Haltestelle Am Kiewelsberg angebracht. Fragen dazu beantworten die Stadtwerke Trier telefonisch unter 0651/717273