Domfreihof in Trier Brutale Attacke: Mit Stühlen und Tischen auf Opfer eingeschlagen

Sonntagmorgen, 15. September, 3 Uhr. In einem Club am Domfreihof gibt es Streit. Ein 33-Jähriger will schlichten. Das klappt offenbar nicht. Ein Mann aus der Streit suchenden Gruppe geht direkt aggressiv auf ihn los und schlägt ihn. So schildert ein 33-Jähriger, der kurz danach Opfer eines brutalen Angriffs wird, den Beginn des Vorfalls. Die Gruppe habe daraufhin den Club verlassen. Ein Sicherheitsmann habe ihn gebeten, den Konflikt vor dem Club friedlich beizulegen, erzählt der Mann im Gespräch mit der Redaktion. Doch dann richtet sich die Wut der ganzen rund zehnköpfigen Gruppe um einen 29-Jährigen, der den Streit im Club angefangen haben soll, gegen ihn. Und es beginnt für den 33-Jährigen ein Albtraum. Rund eine halbe Stunde später wird er benommen, mit einem blauen Auge, Prellungen und einer schweren Nierenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Erst am Montagabend verlässt er die Klinik.